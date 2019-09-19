"Шикарная женщина": Климова показала глубокое декольте

Актриса обнажилась в театре

41-летняя актриса Екатерина Климова, которая недавно разошлась с актером Гелой Месхи, вышла в свет в откровенном наряде.

Климова вместе с подругой пришла в Большой театр на оперу "Евгений Онегин" в постановке Евгения Арье. Перед спектаклем подруги устроили фотосессию возле зеркала. В сториз Климовой в Instagram можно увидеть, что артистка нарядилась в обтягивающее платье с глубоким вырезом.

Этими горячими фото Климова снова дала поклонникам повод поразиться ее моложавостью и красотой. Обычно после таких постов ее заваливают вопросами о том, какой косметикой она пользуется для сохранения цветущего вида.

- Как вы прекрасны.

- Я считаю вас самой красивой актрисой на нашем актерском поприще.

- Шикарная женщина.

- Фантастическая.

- Почему вы такая красивая, но такая несчастливая в семейной жизни?

Напомним, что от первого мужа Екатерина Климова родила дочь Елизавету, от второго – сыновей Матвея и Корнея. В браке с Гелой Месхи, который продлился четыре года, она произвела на свет дочь Изабеллу.