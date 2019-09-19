Зеленский рассказал об атаке инопланетян

Украинский лидер вспомнил и о китайцах

Инопланетянам не позволят вывозить украинскую землю вагонами. В этом заверил участников конференции по реформе управления земельными отношениями президент Незалежной. Владимир Зеленский подчеркнул, что раскупать драгоценный чернозем не смогут ни китайцы, ни арабы.

"Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами, - это бред", - заявил президент Украины. По словам Зеленского, земля принадлежит украинцам. И в модели, которую предлагает правительство, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании, передает "Вести-Украина".

О старте земельной реформы на Украине Зеленский объявил в начале августа. По словам украинского президента, благодаря ей в 2020 году будет создан рынок земли на 40 миллионов гектаров. Перед правительством поставлена задача - разработать проект реформы до 1 октября.

На Украине сейчас действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения – его уже несколько раз продлевала Верховная рада. Однако Всемирный банк и Международный валютный фонд требуют, чтобы Киев узаконил оборот земли.