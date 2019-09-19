Врачи нашли способ вылечить Заворотнюк

Родных актрисы обнадежили

Врачи приняли решение по поводу лечения Анастасии Заворотнюк, которая находится в столичной клинике в стабильно тяжелом состоянии.

"Первостепенны антибактериальная терапия и терапия, направленная на коррекцию отека мозга. Артериальное давление также поддерживается с помощью специальных препаратов", - сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на свой источник.

Ранее друзья Заворотнюк узнали от ее пиар-директора Марины Потаповой, что актриса вышла из комы и стала самостоятельно дышать. "Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровление, причем шансы немаленькие. <…> Врачи обнадежили, что, возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо", - заявил собеседник "Московского комсомольца".

Родные и близкие Анастасии Заворотнюк скрывают информацию о состоянии актрисы. Как объяснил друг "прекрасной няни", родственники "боятся сглазить ситуацию".

По слухам, рак мозга у Заворотнюк обнаружили в 2018 году после того, как она родила дочь при помощи ЭКО. Актрису прооперировали в Германии, после чего она вернулась в Россию для дальнейшего лечения.

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Видео: болезнь Анастасии Заворотнюк