Россия и Китай предложили ООН свой вариант резолюции по Идлибу

Ранее свой документ представили Бельгия, Германия и Кувейт

Россия и Китай представили Совбезу ООН альтернативный вариант резолюции по прекращению огня в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ранее Бельгия, Германия и Кувейт предложили проект документа, в котором призывают ввести режим тишины в полдень 21 сентября. В российско-китайском документе предлагается сделать это на сутки с лишним раньше.

Но главное, там уточняется, что прекращение военных действий не должно распространяться на спецоперации против террористов. Ожидается, что проекты резолюций Совбез ООН рассмотрит уже в четверг.

