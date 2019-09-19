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Россия и Китай предложили ООН свой вариант резолюции по Идлибу

11:48
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Ранее свой документ представили Бельгия, Германия и Кувейт

Россия и Китай представили Совбезу ООН альтернативный вариант резолюции по прекращению огня в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ранее Бельгия, Германия и Кувейт предложили проект документа, в котором призывают ввести режим тишины в полдень 21 сентября. В российско-китайском документе предлагается сделать это на сутки с лишним раньше.

Но главное, там уточняется, что прекращение военных действий не должно распространяться на спецоперации против террористов. Ожидается, что проекты резолюций Совбез ООН рассмотрит уже в четверг.
 

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