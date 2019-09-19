Председателем Мосгордумы переизбран Алексей Шапошников

Он был спикером столичного парламента предыдущего созыва

Председателем Московской городской думы вновь избран Алексей Шапошников. Решение было принято путём тайного голосования на первом заседании Мосгордумы нового созыва, сообщает "ТВ Центр".

До избрания Шапошникова спикером по традиции выступил старейший избранный депутат столичного парламента - 78-летний коммунист Николай Губенко. Кандидатуру Шапошникова предложила группа депутатов от партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия".

По итогам выборов, состав Мосгордумы обновился почти на две трети.