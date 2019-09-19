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Председателем Мосгордумы переизбран Алексей Шапошников

11:50
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Он был спикером столичного парламента предыдущего созыва

Председателем Московской городской думы вновь избран Алексей Шапошников. Решение было принято  путём тайного  голосования на первом заседании Мосгордумы нового созыва, сообщает "ТВ Центр".

До избрания Шапошникова спикером по традиции выступил старейший избранный депутат столичного  парламента - 78-летний коммунист Николай Губенко. Кандидатуру  Шапошникова предложила группа депутатов от партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия".

По итогам выборов, состав Мосгордумы обновился почти на две трети.

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Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников
Алексей Шапошников
Алексей Шапошников
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