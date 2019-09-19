Белоперая акула родила детеныша во время выступления в Петербурге

О беременности хищницы никто не знал

Неожиданное событие в Петербургском океанариуме. Впервые в его истории, прямо во время шоу-программы на свет появился детеныш белоперой акулы. Это крайне редко случается в неволе, и стало сюрпризом не только для зрителей, но и для сотрудников.

В Санкт-Петербургском океанариуме - пополнение. На свет появился детеныш белоперой акулы. Его рождение стало неожиданностью не только для посетителей, но и для сотрудников заведения. Ведь этот вид крайне редко размножается в неволе. Акуленок чувствует себя хорошо, но пока живет отдельно от своих сородичей, передает "ТВ Центр".

Сергей Панчук - акуловод с многолетним стажем. Уверенно сгибает опасных хищников в дугу и танцует с ними вальсы. Но даже он растерялся, когда недавно, прямо во время одного из представлений, его вдруг позвали коллеги.

"Во время шоу пришел сигнал с поверхности от водолазов, что какое-то ЧП. Я всплываю, а мне говорят: акула родила акуленка. Акуленок плавает маленький! Я: где? Где-то под танком, дайте сетку, сачок, я стал искать, где он", - рассказал начальник водолазного отдела Санкт-Петербургского океанариума Сергей Панчук.

Малыша отыскали под камнями и пересадили в отдельный домик - подальше от любопытных глаз. Акуленок пока размером с селедку, очень подвижный и любопытный. С удовольствием съедает все положенные рыбные кусочки и явно скучает в одиночестве. Но кроху пока не решаются отпускать в общий бассейн - как бы остальные хищники не съели его самого.

"Необходимо выдержать его отдельно два-три месяца, когда он уже достигнет таких размеров, что хищники, которые содержатся в главном танке, не смогут его травмировать или съесть", - пояснил ихтиопатолог Санкт-Петербургского океанариума Алексей Александров.

Белоперая акула - крупный хищник, обитает в тропических водах Индийского и Тихого океанов. Названа так из-за белых меток на плавниках и хвосте. Совершенно не боится людей, а вот людям ее опасаться стоит. В длину этот вид достигает трех метров.

Изогнутая форма аквариума, сделанного в виде тоннеля, и толща воды в нем создают эффект уменьшительного стекла и искажают реальные размеры акулы. Вот они, белоперые - выглядят как небольшие рыбешки. А на самом деле - ее размер метр шестьдесят, это средний женский рост! Настоящие размеры взрослой белоперой акулы можно оценить, когда она всплывает на поверхность за едой. Кормить хищника можно только в специальных перчатках из кольчуги.

Как и любой дом, где ждут малыша, океанариум тщательно отмывают - щетками начищают кораллы и камни, вытягивают грязь со дна специальным шлангом. Старожила этого подводного мира - белую морскую черепаху - бесцеремонно передвинули из любимого уголка, чтобы очистить его от старых ракушек.

Размножение акул в неволе - необычайно редкое событие. Тем более белоперой, этот вид находится под угрозой исчезновения. Для сотрудников океанариума появление на свет акуленка стало тем более неожиданным, что интересного положения мамы не заметили, хотя у этого вида плод, как у млекопитающих, развивается в утробе.

На вопрос "кто отец?" все три самца белоперой акулы, которые живут здесь, молчат как рыбы. Эта тайна, скорее всего, так и останется неразгаданной. Когда акуленок подрастет, вместе со своими родителями будет участвовать в шоу, которые так любят посетители. Возможно, для него даже придумают отдельный номер.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное Бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург