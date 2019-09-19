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Мир под угрозой: вирус убьет за двое суток 80 миллионов землян

12:34
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Медики бьют тревогу

От 50 до 80 миллионов человек могут погибнуть всего за 36 часов от вирусов и супербактерий. Тревогу бьют ученые Совета по мониторингу глобальной готовности. В своем ежегодном отчете Всемирной организации здравоохранения они предупредили, что человечество сегодня не готово к реальной угрозе пандемии.
Смертоносный вирус поставил под угрозу жизнь сотен тысяч людей

Медики обвиняют правительства развитых стран в том, что они не прислушиваются к их предупреждениям и игнорируют рекомендации. А угроза, между тем, вполне реальна. По данным ученых, поражающий дыхательную систему вирус, подобный печально известной "испанке", может убить за короткое время около 50 миллионов человек.

Кроме того, пандемия причинит значительный ущерб мировой экономике, убытки составят до 5%. Последствия всего перечисленного будут катастрофические – население ударится в панику, и мир погрузится в хаос.

В отчете, который его авторы так и назвали – "Мир под угрозой" - отмечается, что самыми опасными на сегодня остаются все виды гриппа, вирусы Эбола, Денге и Зика. Но это не единственная проблема – есть еще и супербактерии, которые становятся смертельными для людей со слабым иммунитетом. Они устойчивы к антибиотикам и представляют не меньшую угрозу для человечества.

Эксперты отмечают, что угроза возрастает еще и из-за глобализации. Люди сегодня так быстро перемещаются по планете, что вирус разнесется за считанные часы. Так что за 36 часов, по подсчетам специалистов, он уничтожит до 80 миллионов человек, пишут "Известия".

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