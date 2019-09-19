Сестру Фриске в свадебном платье заподозрили в беременности

Парад невест продолжается

Младшая сестра Жанны Фриске выложила в Instagram фото в подвенечном платье и с букетом невесты.

33-летняя Наталья Фриске сфотографировалась в шикарном наряде на фоне веток и деревьев, украшенных цветами. Длинные полы ее платья улеглись на траве, словно взбитые сливки. Фриске стоит в сдержанной позе, как будто ждет, что к ней сейчас подойдет жених. "Мне так нравится эта фотосессия", - написала сестра знаменитой певицы.

Многие интернет-пользователи решили, что Наталья либо уже вышла замуж, либо только готовится к этому важному событию. Кто-то даже предположил, что Фриске беременна.

- Похожа ты на беременяшечку. Взгляд нежный и чистый.

- Лесная нимфа.

- Ну что за нежная красота.

- Вы очень похожи на свою сестру Жанночку.

- Наталья, ваша женственность завораживает.

Недавно Наталья Фриске развелась с мужем после семи лет совместной жизни. Этой зимой супруги открыли на Шри-Ланке бар. Совместный бизнес, по слухам, разрушил отношения в семье.

Если предположения о свадьбе Фриске подтвердятся, то нынешний сентябрь окажется перенасыщен торжественными событиями: на днях в брак вступили две звездные пары - Ксения Собчак и Константин Богомолов, а также Федор Бондарчук и Паулина Андреева.