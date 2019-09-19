Трое жителей Нижневартовска задержаны за связи с ИГ

Возбуждено уголовное дело

Три человека задержаны в Нижневартовске по подозрению в связях с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Как рассказал собеседник агентства, сотрудники центра по противодействию экстремизму УМВД совместно с оперативниками ФСБ ранее задержали одного подозреваемого, а накануне - еще двоих. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По данным ТАСС, при обыске у задержанных были изъяты оружие и запрещенная литература.

Следственный комитет информацию о задержании подтвердил. Как сообщили в региональном управлении ведомства, троих жителей Нижневартовска подозревают в связях с запрещенным "Исламским государством". Возбуждено уголовное дело. В СКР отметили, что одного из подозреваемых задержали в Татарстане.