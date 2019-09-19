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Вышедшую из комы Заворотнюк перевели в обычную палату

13:09
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Критическое состояние миновало

Врачи вывели Анастасию Заворотнюк из критического состояния и отправили из реанимации в обычную палату.
Онколог подробно рассказал о выходе Заворотнюк из комы

Заслуженную актрису России, которая некоторое время назад попала в столичную больницу с раком мозга, не только вывели из медикаментозной комы. Врачам удалось уменьшить отек мозга. Сейчас она лежит в палате терапевтического отделения, где ее навестили родные. 

"Вчера вечером, после того, как Анастасия пришла в сознание, ее родные принесли в палату пакет важных документов. Если врач даст разрешение, актриса сможет изучить бумаги", - сообщает телеграм-канал Mash. Что это за документы, не уточняется. 

Ранее врачи определились с методами лечения "прекрасной няни". Ей назначили антибактериальную терапию и терапию, направленную на коррекцию отека мозга. У актрисы появился шанс на выздоровление, хотя еще несколько дней назад СМИ писали, что врачи могут лишь облегчить страдания Заворотнюк. 

По слухам, рак мозга у Заворотнюк обнаружили в 2018 году после того, как она родила дочь при помощи ЭКО. Актрису прооперировали в Германии, после чего она вернулась в Россию для дальнейшего лечения. 

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Видео: болезнь Анастасии Заворотнюк

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