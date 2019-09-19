Материнский капитал в 2020 году подрастет

Выплаты увеличат на 4%

Проект российского бюджета предусматривает резерв на повышение материнского капитала в 2020 году. На эти цели отводится 316 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Кабинет министров 19 сентября рассматривает проект федерального бюджета на 2020 год и период 2021-2022 годов. Обсуждаются также финансовые документы государственных внебюджетных фондов на предстоящую трехлетку.

"Будем индексировать материнский капитал: в следующем году его размер превысит 466 тысяч рублей. Для этого мы зарезервировали в бюджете 316 миллиардов рублей", - сказал российский премьер. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что маткапитал в 2020 году будет проиндексирован на 3,8%.

Будут расти на протяжении трех лет также доходы и расходы государственных внебюджетных фондов. Это позволит сделать социальную помощь более адресной и увеличить социальные выплаты, приводит слова Дмитрия Медведева РИА Новости.