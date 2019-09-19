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Звездам - скидка: покинувший колонию Кокорин поужинал на 70 тысяч

13:36
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Знаменитости "скостили" 20%

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин скромно отметил свое освобождение. Едва покинув колонию, спортсмен отправился поужинать в компании своей супруги Дарьи Валитовой и друзей -семейства клипмейкера Павла Худякова.
Опубликовано фото отмечающих свободу Кокорина и Мамаева

Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на телеграм-канал Mash, 28-летний футболист не желал привлекать внимание к своей персоне, а потому выбрал для посиделок с друзьями VIP-зал одного из ресторанов на Кутузовском проспекте.

Однако, как ни скрывался футболист, настырные журналисты выяснили, что ужин на 9 человек обошелся Александру в 73 тысячи рублей. И это еще с учетом 20-процентной скидки, которую сделало звезде заведение.

Как стало известно, 19 сентября Кокорин уже прибыл в расположение "Зенита". 28-летний форвард проходит углубленное медобследование, для него разработают программу индивидуальных занятий.

В конце прошлого года Кокорин и его брат Кирилл в компании с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким устрлоили две драки в центре Москвы. Пострадали водитель ведущей Первого канала и два чиновника Минпромторга. В мае суд приговорил участников дебоша к полутора годам заключения. Однако на днях футболистов освободили условно-досрочно.

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