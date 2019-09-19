Кремль отреагировал на срыв Киевом договоренностей по Донбассу

Украина отказалась следовать "формуле Штайнмайера"

Изменение позиций Киева по "формуле Штайнмайера", которая предусматривает предоставление особого статуса Донбассу, не укладывается в рамки имевшихся ранее договоренностей, считают в Кремле. Тем не менее, работу по нормализации ситуации нужно продолжать. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "ТВ Центр".

Прошедшая накануне встреча контактной группы в Минске была сорвана украинской стороной, которая в последний момент отказалась подписывать ключевой документ и согласовывать отвод войск. В МИД ФРГ напомнили цель так называемой "формулы Штайнмайера" - сделать возможной реализацию минских соглашений, но пока Киев явно не заинтересован в этом.

Тем более, что ВСУ, вопреки всем договоренностям, стягивают дополнительную бронетехнику к линии разграничения в Донбассе. При этом в украинском внешнеполитическом ведомстве назвали идеальным вариантом размещение своих войск на границе с Россией и вновь заговорили о введении миротворцев, если минские консультации не принесут результатов.

