ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль отреагировал на срыв Киевом договоренностей по Донбассу

14:12
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Украина отказалась следовать "формуле Штайнмайера"

Изменение позиций Киева по "формуле Штайнмайера", которая предусматривает предоставление особого статуса Донбассу, не укладывается в рамки имевшихся ранее договоренностей, считают в Кремле. Тем не менее, работу по нормализации ситуации нужно продолжать. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "ТВ Центр".

Прошедшая накануне встреча контактной группы в Минске была сорвана украинской стороной, которая в последний момент отказалась подписывать ключевой документ и согласовывать отвод войск. В МИД ФРГ напомнили цель так называемой "формулы Штайнмайера" - сделать возможной реализацию минских соглашений, но пока Киев явно не заинтересован в этом.

Тем более, что ВСУ, вопреки всем договоренностям, стягивают дополнительную бронетехнику к линии разграничения в Донбассе. При этом в украинском внешнеполитическом ведомстве назвали идеальным вариантом размещение своих войск на границе с Россией и вновь заговорили о введении миротворцев, если минские консультации не принесут результатов.

Новости по теме
Разрушения в Донбассе
Разрушения в Донбассе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.