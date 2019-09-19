Алибасов рассказал о главном желании Заворотнюк

Он объяснил скрытность актрисы и ее родных

Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов призвал оставить в покое актрису Анастасию Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга. По его мнению, сейчас "няня Вика" хочет одного - остаться наедине со своими любимыми.

"У каждого свое отношение к личной жизни. Если человек не хочет, чтобы к нему лезли, не надо туда лезть", - заявил продюсер, который стал завсегдатаем телешоу после своего недавнего отравления.

По словам Алибасова, большинство людей предпочитает держать в секрете проблемы со здоровьем. "Есть такие состояния, когда человек хочет находиться только с самыми близкими людьми, быть с ними, а не со всей страной", - цитирует его ФАН.

Родные Анастасии Заворотнюк отказываются комментировать госпитализацию актрисы. Журналисты в надежде выудить какую-либо информацию буквально взяли в осаду частную клинику, где лежит "прекрасная няня".

"Я с большим наслаждением и профессиональным удовольствием работал с Анастасией, - отметил Алибасов. - Я Анастасию очень хорошо знаю. Она удивительный человек!"

Ранее сообщалось, что актрису вывели из критического состояния и отправили из реанимации в обычную палату. Врачам удалось уменьшить отек мозга, поэтому у звезды появился шанс на выздоровление.

По слухам, рак мозга у Заворотнюк обнаружили в 2018 году после того, как она родила дочь при помощи ЭКО. Актрису прооперировали в Германии, после чего она вернулась в Россию для дальнейшего лечения.

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Видео: болезнь Анастасии Заворотнюк