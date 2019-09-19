Под Архангельском сдали экзамен на краповый берет

До финиша дошли только четверо

В Архангельске целый отряд спецназовцев - представители сразу семи регионов - сдавали суровый экзамен на краповый берет. Три дня испытаний, кульминация - выматывающая полоса препятствий, скоростная стрельба по мишеням и огневая засада.

Взрывы гранат, внезапные выстрелы над головами. На каждом шагу в лесу – опасность: то БТР условного противника, то засада с пулеметчиками, которую надо ликвидировать.

На бойцах полная экипировка, с бронежилетом и автоматом – более 15 килограммов. Темп марш-броска максимальный. Если претендент на защиту крапового берета отстает на 50 метров от первого бегущего, автоматически снимается с дистанции. И это после полугода тяжелейших специальных тренировок.

А еще скоростная стрельба по мишеням – попасть нужно, не задев заложников, акробатика и высотная подготовка. Огненно-штурмовая полоса кажется не такой длинной – метров 200, но дистанцию со всевозможными преградами даже лучшие бойцы преодолевают за 10 минут.

За головным убором "высшей формы отличия" в Архангельск приехали больше 60 сотрудников спецподразделений со всего северо-запада. И это при том, что ни повышения в звании, ни перевода в элитную часть краповый берет не дает.

До финального испытания – 12-минутного спарринга – дошли всего четыре бойца. И каждый удостоился заветного берета, подтвердить право носить его предстоит уже через полгода.

Егор Киселёв, Дмитрий Филиппов и Виктор Сиголаев. "ТВ Центр".