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Почти 2 тысячи лифтов заменят в Москве до конца года

15:03
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Новые подъемники - более современные

Более 1800 современных лифтов установят в московских многоэтажках в этом году в рамках городской программы капремонта. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Технику меняют там, где старые подъёмники своё уже отработали, а это почти 2000 жилых домов. Новые лифты выполнены из современных материалов: отделку не отдерёшь, на полу не поскользнёшься.

Двигаются они плавно и тихо, а о том, что приехали, сообщает встроенное электронное табло, причём вслух. Автоматика останавливает кабину ровно с полом этажа. А там, где это позволяет размер шахты, увеличивают ширину дверей.

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