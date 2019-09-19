Московские врачи спасли младенца, который не мог дышать самостоятельно

У мальчика была врожденная патология челюсти

Московской больнице святого Владимира спасли младенца с редким заболеванием. Врождённая патология челюсти мешала мальчику дышать самостоятельно. Врачам удалось провести сложнейшую операцию на высоком уровне, максимально быстро и чётко. Но на этом их работа не закончилась.

За месяц в больнице у Алихана появился целый автопарк. И среди машин, конечно же, есть скорая. На такой мальчика увезли в реанимацию, когда в первый раз он перестал дышать. Ему было полтора месяца - врачи боролись за его жизнь, а остановки дыхания повторялись все чаще.

У Алихана - редкое заболевание. Специалисты объясняют его развитием спонтанной генетической мутации. Мальчик родился на 32 неделе и весил меньше двух килограммов.

"Тяжесть состояния его была обусловлена недоразвитием нижней челюсти, и западением языка. Тем самым, происходило перекрытие просвета дыхательных путей. И в положении на спине он не мог сам дышать", - объясняет челюстно-лицевой хирург Детской городской клинической больницы святого Владимира Филипп Владимиров.

Это было на родине, в Казахстане. Тогда врачи приняли единственно верное решение, которое спасло мальчику жизнь: ему поставили трахеостому и четыре года он дышал через трубку. Лариса продолжала искать возможности вылечить сына и по рекомендациям родителей детей с похожей патологией обратилась в московскую больницу святого Владимира. Было решено делать операцию на нижней челюсти. К ней готовились четыре месяца.

"В это время входило и планирование компрессионно-дистракционных устройств, отработка операции. Это позволяет нам сократить время операции, облегчить реабилитационный период и значительно улучшить функционально-косметический результат", - говорит Владимиров.

Фиксирующие винты расположили с ювелирной точностью: чтобы не задеть зачатки постоянных зубов и сосудисто-нервный пучок. А чтобы операция была максимально быстрой, из титана изготовили хирургические шаблоны.

Через неделю после операции начался новый этап - челюсть начали "вытягивать", по одному миллиметру в сутки. Таким образом, из смещенного положения нижняя челюсть заняла правильное анатомическое положение, тем самым выдвинулся вперед корень языка, нормализовалось дыхание.

Трахеостомическую трубку закрыли, мальчик стал дышать самостоятельно, даже во сне. Теперь Алихану предстоит многому учиться: прежде всего, жевать и есть твердую пищу. Но делать это он сможет уже дома, в Караганде, где его с нетерпением ждет семья.

Наталья Тарасова, Андрей Талалай, Иван Солемани-Лежнев. "ТВ Центр".