Новый сервис по утилизации бытовых отходов заработал в Москве

Пилотный проект оказался востребованным

Сдать мусор в один клик — в Москве запустили новый сервис по сбору бытовых отходов. Достаточно установить мобильное приложение и зарегистрироваться - всё просто, да и выгодно для самих горожан. Правда, в одиночку этого не сделать. Но главное - всё, что можно переработать, на полигоны не попадёт.

Татьяна Даниляк сортировкой мусора занимается давно и точно знает, что главное — не разделить бытовые отходы, а вывезти их из квартиры. Поэтому девушка одной из первых в своем доме подключилась к новому сервису по утилизации бытовых отходов.

"Прелесть в том, что очень уменьшается количество мусора, то есть если раньше мы выносили мусор каждый день, то теперь мы мусор выносим раз в 3-4 дня", - говорит Татьяна.

Схема работы сервиса проста: жильцы указывают в мобильном приложении адрес и номер квартиры, собирают отходы в пакет и выставляют за дверь. Нажимают на смартфоне кнопку, после чего уведомление приходит сотруднику управляющей компании. Он относит пакеты на склад, а затем служба доставки сервиса отправляет их на переработку. Для работников — это дополнительный заработок, для управляющей компании — экономия на вывозе мусора.

"Сейчас мы снизили затраты на 5-7%. В дальнейшем планируем – 20%. Думаю, это реально", - говорит замглавы управляющей компании Валерий Панфилушкин.

Жильцы, в свою очередь, ждут, что изменения отразятся и в их платежных квитанциях. Впрочем, уже сейчас они могут получать скидки и подарки в партнерских торговых сетях. Пилотный проект стартовал этой зимой в Перово в нескольких домов. Уже через месяц к сервису подключилась каждая десятая квартира. А через полгода число пользователей удвоилось.

Впрочем, единолично присоединиться к сервису не получится. Для участия надо собрать, как минимум, 30 соседей. Инициативная группа обращается к совету дома, согласовывает идею и договаривается с управляющей компанией. Если все технические моменты соблюдены, проект стартует.

Поскольку эксперимент в Перово и Балашихе оказался вполне востребованным, можно рассчитывать, что в течение года он заработает во всех округах столицы.

Иван Колесников, Андрей Талалай, Иван Солимани-Лежнев. "ТВ Центр".