На каких площадках пройдет фестиваль "Круг света"

Он стартует вечером 20 сентября

Завершаются последние приготовления к международному фестивалю "Круг света". Он откроется в столице уже в пятницу вечером, передает "ТВ Центр".

Накануне световое шоу отрепетировали в музее-заповеднике Коломенское. Уже традиционно он превратится в "Парк сказок" - со световыми иллюзиями, театром теней и марионетками. Проекции покажут на здании Коломенского Кремля, а ещё задействуют и всю территорию заповедника, это более полутора гектаров.

Откроется фестиваль в пятницу на Гребном Канале световым мюзиклом "Семь нот". Его можно будет увидеть и в выходные вместе со свето-пиротехническим шоу. Самые масштабные видеопроекции все дни можно наблюдать на Театральной площади. В этом году задействуют сразу три фасада - Большого, Малого и Молодёжного театров. В Музее-заповеднике "Коломенское" будет "Парк Сказок", в "Останкине" - Геометрия света.

В этом году добавилась и новая площадка. Это здание Политехнического музея. Там расскажут о его истории и будущем. А вот представление "Космическая одиссея" и VJ-шоу с территории парка Победы, где сейчас идет ремонт, перенесли на проспект Академика Сахарова.

Фестиваль продлится до следующего вторника. Открытие и закрытие можно увидеть в прямом эфире на канале "ТВ Центр".