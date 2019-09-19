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На каких площадках пройдет фестиваль "Круг света"

15:14
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Он стартует вечером 20 сентября

Завершаются последние приготовления к международному фестивалю "Круг света". Он откроется в столице уже в пятницу вечером, передает "ТВ Центр".

Накануне световое шоу отрепетировали в музее-заповеднике Коломенское. Уже традиционно он превратится в "Парк сказок" - со световыми иллюзиями, театром теней и марионетками. Проекции покажут на здании Коломенского Кремля, а ещё задействуют и всю территорию заповедника, это более полутора гектаров.  

Откроется фестиваль в пятницу на Гребном Канале световым мюзиклом "Семь нот". Его можно будет увидеть и в выходные вместе со свето-пиротехническим шоу. Самые масштабные видеопроекции все дни можно наблюдать на Театральной площади. В этом году задействуют сразу три фасада - Большого, Малого и Молодёжного театров. В Музее-заповеднике "Коломенское" будет "Парк Сказок", в "Останкине" - Геометрия света.

В этом году добавилась и новая площадка. Это здание Политехнического музея. Там расскажут о его истории и будущем. А вот представление "Космическая одиссея" и VJ-шоу с территории парка Победы, где сейчас идет ремонт, перенесли на проспект Академика Сахарова. 

Фестиваль продлится до следующего вторника. Открытие и закрытие можно увидеть в прямом эфире на канале "ТВ Центр".

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Международный фестиваль "Круг света"
Фестиваль "Круг света"
Фестиваль "Круг света"
Фестиваль "Круг света"
Фестиваль "Круг света"
Фестиваль "Круг света"
Фестиваль "Круг света"
Фестиваль "Круг света"
Фестиваль "Круг света"
Международный фестиваль "Круг света"
Международный фестиваль "Круг света"
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