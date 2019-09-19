Patriot проиграл вчистую: США поблагодарили за лучшую рекламу российских С-400

Американские системы не выдерживают конкурентной борьбы

Хваленый Patriot уложили на лопатки. Американские системы ПВО не выдерживают конкурентной борьбы – об этом свидетельствует, в частности, их провал в Саудовской Аравии. А США своими оправданиями только сделали отличную рекламу российским С-300 и С-400, считает военный эксперт Александр Жилин.

"Я в восхищении: наш военно-промышленный и оборонный комплекс даже мечтать не мог о такой рекламе. Ведь фактически Помпео на весь мир прорекламировал российские средства ПВО, в том числе наши замечательные С-300 и С-400. А если говорить серьезно, то вся ситуация свидетельствует о том, что в конкурентной реальной борьбе наши средства ПВО положили на лопатки хваленый американский Patriot, который не выдерживает конкурентной борьбы", - высказал свое мнение эксперт в эфире радио Sputnik.

Речь идет об инциденте 14 сентября, когда американские ПВО прозевали атаку дронов на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии. Как отмечают специалисты, Patriot не только не предотвратили нападение, но даже не смогли вовремя обнаружить летящие ракеты. Госсекретарь США Майкл Помпео пытался оправдать это тем, что, якобы, даже сложные системы "работают с переменным успехом". А российский президент Владимир Путин посоветовал Эр-Рияду последовать примеру мудрых Тегерана и Анкары - и приобрести российские ЗРК.

Жилин напомнил, что это далеко не первый промах американской ПВО. Когда Северная Корея запускала свои ракеты, Япония не смогла определить, в какую сторону они полетели. А в Японии средства ПВО, по словам эксперта, "тот же самый американский металлолом".