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Находящихся в космосе астронавтов разбудил сломанный морозильник

14:27
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Сигнал поступил с Земли

Находящихся на МКС американских астронавтов разбудили из-за неисправности морозильной камеры Glacier-2, которой хранились результаты экспериментов.
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Наземные специалисты NASA подали сигнал на МКС из-за слишком холодной температуры в морозильнике, в котором были помещены, в частности, пробы слюны, крови и мочи членов экипажа, пишет "Газета.Ru".

Чтобы спасти результаты, астронавты перенесли их в специальные двойные сумки-холодильники.

На данный момент на МКС находятся российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американские астронавты Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано.

Через несколько дней к ним присоединятся россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

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