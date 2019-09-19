Находящихся в космосе астронавтов разбудил сломанный морозильник

Сигнал поступил с Земли

Находящихся на МКС американских астронавтов разбудили из-за неисправности морозильной камеры Glacier-2, которой хранились результаты экспериментов.

Наземные специалисты NASA подали сигнал на МКС из-за слишком холодной температуры в морозильнике, в котором были помещены, в частности, пробы слюны, крови и мочи членов экипажа, пишет "Газета.Ru".

Чтобы спасти результаты, астронавты перенесли их в специальные двойные сумки-холодильники.

На данный момент на МКС находятся российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американские астронавты Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано.

Через несколько дней к ним присоединятся россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.