Находящихся в космосе астронавтов разбудил сломанный морозильник

Сигнал поступил с Земли
Находящихся на МКС американских астронавтов разбудили из-за неисправности морозильной камеры Glacier-2, которой хранились результаты экспериментов.
Наземные специалисты NASA подали сигнал на МКС из-за слишком холодной температуры в морозильнике, в котором были помещены, в частности, пробы слюны, крови и мочи членов экипажа, пишет "Газета.Ru".
Чтобы спасти результаты, астронавты перенесли их в специальные двойные сумки-холодильники.
На данный момент на МКС находятся российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американские астронавты Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано.
Через несколько дней к ним присоединятся россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.