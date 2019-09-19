Барановскую засняли за поцелуями с солистом "Иванушек International"

Слухи о романе подтвердились

Телеведущую Юлию Барановскую, воспитывающую трех детей от футболиста Андрея Аршавина, заметили в объятиях солиста группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко.

Барановская и Туриченко попали на видео в караоке-клубе, где праздновали день рождения продюсера Артема Сорокина. На опубликованных в Сети кадрах видно, как звезды мило болтают, смеются и целуются, не стесняясь других гостей.

Слухи о романе Барановской и Туриченко появились в начале года, когда телеведущую увидели на дне рождения музыканта. Поговаривают, что телезвезда уже познакомила своих детей с новым возлюбленным.

Между тем Элина Калинина, директор Барановской, опровергла информацию о ее романтических отношениях с музыкантом. "Это ложная информация. У них исключительно дружеские отношения", - цитирует Калинину Teleprogramma.pro.

Напомним, Юлия Барановская состояла в долгих отношениях с футболистом Андреем Аршавиным, родив ему троих детей. Однако в 2013 году пара рассталась, так и не дойдя до загса.