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Барановскую засняли за поцелуями с солистом "Иванушек International"

14:46
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Слухи о романе подтвердились

Телеведущую Юлию Барановскую, воспитывающую трех детей от футболиста Андрея Аршавина, заметили в объятиях солиста группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко. 
Барановская откровенно высказалась о воссоединении с Аршавиным

Барановская и Туриченко попали на видео в караоке-клубе, где праздновали день рождения продюсера Артема Сорокина. На опубликованных в Сети кадрах видно, как звезды мило болтают, смеются и целуются, не стесняясь других гостей.  

Слухи о романе Барановской и Туриченко появились в начале года, когда телеведущую увидели на дне рождения музыканта. Поговаривают, что телезвезда уже познакомила своих детей с новым возлюбленным. 

Между тем Элина Калинина, директор Барановской, опровергла информацию о ее романтических отношениях с музыкантом. "Это ложная информация. У них исключительно дружеские отношения", - цитирует Калинину Teleprogramma.pro.

Напомним, Юлия Барановская состояла в долгих отношениях с футболистом Андреем Аршавиным, родив ему троих детей. Однако в 2013 году пара рассталась, так и не дойдя до загса. 

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