Сухоруков рассказал о звонке Балабанова перед смертью

Режиссер сделал из актера безумца и бандита

Российский актер театра, кино и дубляжа, Народный артист России Виктор Сухоруков стал гостем программы Киры Прошутинской "Он и Она" на телеканале "ТВ Центр".

Исполнитель роли Виктора Багрова в культовом фильме "Брат-2" режиссера Алексея Балабанова рассказал, как ему работалось с маэстро отечественного кинематографа. Их творческий союз был непростым, однако, несмотря на все трудности, очень плодотворным. Именно Балабанов сделал Сухорукова известным, но на всю жизнь оставил за ним два амплуа: безумца и бандита.

"За месяц до смерти Балабанов мне позвонил и сказал: "Витенька, и все-таки мы родные люди". Я не вру, это правда", - рассказал Сухоруков.

Эти слова, сказанные Балабановым, оказались для актера очень ценными. После этого Сухоруков пообещал себе более не распространяться о характере режиссера. Алексей Балабанов и худрук одноименного театра Петр Фоменко стали своего рода погонами Сухорукова "Это мое генеральство", - так называет артист своих учителей.

Несмотря на признание и всенародную любовь, Сухоруков спокойно относится к званиям Заслуженного артиста и Народного артиста, для него они никогда не были целью актерской карьеры.

"Я даже не знаю, кто хлопотал. Дали, и я не откажусь. Я против того, что надо упразднить это все, это атавизм, а вот в Голливуде нету званий. Ну, у них есть что-то другое, у них бассейны есть, а у меня - звание Народный артист", - заключил Сухоруков.

Полное интервью Виктора Сухорукова смотрите 20 сентября в 23:10 на нашем телеканале.