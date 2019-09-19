Собянин рассказал о рекордном объеме инвестиций в экономику Москвы

До конца года их объем может достичь 2,6 трлн рублей

Реализация национальных проектов в Москве - этот вопрос стал главным на рабочей встрече Дмитрия Медведева с мэром столицы Сергеем Собяниным. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как отметил глава правительства, Москва движется в сторону достижения целей. Мэр, в свою очередь, подчеркнул, что любые национальные проекты реализуются на основе развития экономики. И добавил: прирост объёма инвестиций на сегодняшний день по сравнению с предыдущим годом составил около 19 процентов.

"Я думаю, что мы до конца года достигнем объема инвестиций в 2,6 трлн руб. Это огромные, рекордные инвестиции. Увеличение за предыдущий год более чем в два раза. Это даёт основу для развития других отраслей. В частности, неплохо развивается обрабатывающая промышленность, особенно высокотехнологические отрасли. Такие, как производство медицинских препаратов, оборудования, транспорта и другие направления", - заявил Собянин.