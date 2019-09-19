Эксперты рассказали, как феминизм влияет на продолжительность жизни мужчин

Расширение прав женщин защитит мужчин от экономических потрясений

Распространение феминизма способствует росту продолжительности жизни мужчин. Гендерное равенство просто спасает сильную половину человечества, считают некоторые эксперты.

Мужчины, убежденные, что они должны обеспечивать семью любой ценой, быть неуязвимыми и самодостаточными, чаще всего оказываются самыми уязвимыми. В период экономических кризисов у них развивается депрессия и появляются суицидальные мысли, возрастает число самоубийств.

Исследования показывают, что гендерное равенство может снизить количество таких случаев. Расширение прав и возможностей женщин позволит защитить мужчин от экономических потрясений, уверены сторонники феминизма.

Сегодня, согласно данным Минздрава, женщины в России в среднем живут до 78,5 лет, а мужчины – до 68,5 лет. В то же время, как отметила в эфире радио Sputnik эксперт Международного агентства "ООН-женщины" Елена Мезенцева, есть и другие факторы, влияющие на продолжительность жизни мужчин.

"Наши мужчины сильно бы увеличили свою продолжительность жизни, если бы в нашей стране чудесным образом произошло сокращение потребления алкоголя, особенно суррогатного. И мы достаточно быстро увидели бы результаты", – сказала Елена Мезенцева. Эксперт, тем не менее, согласна с тем, что мужчины более болезненно реагируют на потерю работы, чем женщины.

Связь между гендерным равенством и продолжительностью жизни мужчин существует, уверена журналист и феминистка Наталья Биттен. Но это не цель, а побочный эффект. А цель феминизма - улучшить положение женщин, а никак не мужчин. При этом Биттен уврена, что "реконструкция гендерного стандарта" приводит к улучшению качества и продолжительности жизни мужчин.