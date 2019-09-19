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Эксперты рассказали, как феминизм влияет на продолжительность жизни мужчин

14:46
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Расширение прав женщин защитит мужчин от экономических потрясений

Распространение феминизма способствует росту продолжительности жизни мужчин. Гендерное равенство просто спасает сильную половину человечества, считают некоторые эксперты.
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Мужчины, убежденные, что они должны обеспечивать семью любой ценой, быть неуязвимыми и самодостаточными, чаще всего оказываются самыми уязвимыми. В период экономических кризисов у них развивается депрессия и появляются суицидальные мысли, возрастает число самоубийств.

Исследования показывают, что гендерное равенство может снизить количество таких случаев. Расширение прав и возможностей женщин позволит защитить мужчин от экономических потрясений, уверены сторонники феминизма.

Сегодня, согласно данным Минздрава, женщины в России в среднем живут до 78,5 лет, а мужчины – до 68,5 лет. В то же время, как отметила в эфире радио Sputnik эксперт Международного агентства "ООН-женщины" Елена Мезенцева, есть и другие факторы, влияющие на продолжительность жизни мужчин.

"Наши мужчины сильно бы увеличили свою продолжительность жизни, если бы в нашей стране чудесным образом произошло сокращение потребления алкоголя, особенно суррогатного. И мы достаточно быстро увидели бы результаты", – сказала Елена Мезенцева. Эксперт, тем не менее, согласна с тем, что мужчины более болезненно реагируют на потерю работы, чем женщины.

Связь между гендерным равенством и продолжительностью жизни мужчин существует, уверена  журналист и феминистка Наталья Биттен. Но это не цель, а побочный эффект. А цель феминизма -  улучшить положение женщин, а никак не мужчин. При этом Биттен уврена, что "реконструкция гендерного стандарта" приводит к улучшению качества и продолжительности жизни мужчин.

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