Уставшая от домашних дел Маркл решила бросить сына

Ее ждет вечеринка в Италии

Герцогиня Сассекская Меган Маркл решила отправиться в путешествие без четырехмесячного сына Арчи, чем снова навлекла на себя гнев британских подданных. По их мнению, бывшей актрисе слишком быстро наскучила роль мамы.

Меган Маркл и принц Гарри любят путешествовать. Недавно они вместе с сыном летали в Ниццу и на Ибицу. Затем герцогиня отправилась в США, чтобы встретиться с друзьями. На носу у Сассексов тур в Африку. Однако до этого бывшая актриса намерена побывать с мужем в Италии, где выходит замуж ее подруга - дизайнер Миша Нону. Намечается грандиозная вечеринка, которую Меган не хочет пропустить, пишут зарубежные СМИ.

В народе супругов критикуют не только за использование частных самолетов, но и за тот риск, которым они подвергают маленького Арчи. Ведь полеты для младенцев - это большой стресс. К тому же в пути растет опасность подхватить какое-нибудь заболевание.

Судя по всему, Меган Маркл надоело сидеть с ребенком и заниматься домашним хозяйством. Ей подавай вечеринки, путешествия и занимательные фэшн-проекты. На ее фоне Кейт Миддлтон, воспитывающая троих детей, кажется идеальной матерью. Герцогиня Кембриджская отправилась в путешествие со старшим сыном только после того, как ему исполнилось 10 месяцев. К тому моменту организм ребенка уже приспособился к окружающей среде и окреп.