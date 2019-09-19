ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Все уйдете на покой": Лукашенко устроил разнос кабмину

15:15
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Власть не может наблюдать за процессом со стороны

Граждане Белоруссии ждут от власти не отчета о показателях, а положительных изменений в экономике. Александр Лукашенко подчеркнул, что именно за это они и голосуют на выборах. Пока же президент Белоруссии состоянием экономики недоволен – ВВП растет медленно.
Лукашенко рассыпался в любезностях перед США

"Меня настораживает, что этот экономический рост не только скромный, но и крайне неустойчивый, если говорить мягко. Эту тенденцию нужно менять. Кто хочет и может, оставайтесь и меняйте", - сказал глава государства.

Лукашенко заявил премьер-министру Сергею Румасу и его команде: если параметры развития на 2019 год не будут выполнены, все они "уйдут на покой". Белорусский лидер подчеркнул, что предупреждал о возможности такого исхода заранее – когда эти планы еще только верстались.

Президент Белоруссии также призвал не связывать его нынешние требования с кампанией по предстоящим в ноябре парламентским выборам. Лукашенко напомнил, что он никуда не баллотируется, а подход у него тот же, что и всегда – все 25 лет, что он занимает пост президента, передает РИА Новости.

Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.