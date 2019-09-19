"Все уйдете на покой": Лукашенко устроил разнос кабмину

Власть не может наблюдать за процессом со стороны

Граждане Белоруссии ждут от власти не отчета о показателях, а положительных изменений в экономике. Александр Лукашенко подчеркнул, что именно за это они и голосуют на выборах. Пока же президент Белоруссии состоянием экономики недоволен – ВВП растет медленно.

"Меня настораживает, что этот экономический рост не только скромный, но и крайне неустойчивый, если говорить мягко. Эту тенденцию нужно менять. Кто хочет и может, оставайтесь и меняйте", - сказал глава государства.

Лукашенко заявил премьер-министру Сергею Румасу и его команде: если параметры развития на 2019 год не будут выполнены, все они "уйдут на покой". Белорусский лидер подчеркнул, что предупреждал о возможности такого исхода заранее – когда эти планы еще только верстались.

Президент Белоруссии также призвал не связывать его нынешние требования с кампанией по предстоящим в ноябре парламентским выборам. Лукашенко напомнил, что он никуда не баллотируется, а подход у него тот же, что и всегда – все 25 лет, что он занимает пост президента, передает РИА Новости.