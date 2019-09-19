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Женщины с "синдромом стервозного лица" впали в истерику

15:37
  • четверг
  • 19 сентября 2019

У пластических хирургов появилось много работы

Американки начали массово обращаться к пластическим хирургам с просьбой исправить им выражение лица со стервозного на более счастливое.

Тренд задала маркетолог Хоуп Дэвис. Она жаловалась на то, что "выглядит как самый недовольный человек в мире" даже в разгар самой веселой вечеринки. Женщина обратилась к врачам с просьбой добавить ее глазам расслабленное выражение. Результат не заставил себя ждать. Лицо женщины стало более добрым и стала располагать к себе больше клиентов на работе.

Для достижения нужного эффекта врачи вкалывают филлеры и ботокс в области вокруг рта и под бровями. Вся процедура занимает от 10 до 20 минут, эффект длится до двух лет, пшет Mirror.

Термин синдром стервозного лица (Resting bitch face – дословно "лицо отдыхающей дряни") появился в 2012 году. У него есть несколько признаков: опущенные уголки губ, прищуренные глаза, углубленная носогубная складка, выдающаяся вперед нижняя губа.

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