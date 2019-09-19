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Германия выдала России обвиняемого в вербовке детей для террористов

15:38
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Ранее его сообщники получили тюремные сроки

В Волгоград из Германии экстрадирован обвиняемый в вербовке несовершеннолетних в ряды вооруженного формирования, которое осуществляет террористическую деятельность на территории Сирии, передает ТВЦ.RU.
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Уголовное дело в отношении 19-летнего уроженца кавказской республики расследуется по статье "Вовлечение лиц в участие в незаконном вооруженном формировании". Как говорится в пресс-релизе Следственного комитета, в 2017 году мужчина вербовал подростков в интернете, находясь в немецком городе Хузум.

В результате преступной деятельности обвиняемого дети согласились отправиться в зону боевых действий, однако им помещали сотрудники спецслужб, своевременно отреагировавшие на преступную переписку.

 

"Несовершеннолетние соучастники, поддавшиеся вербовке, оперативно были установлены и привлечены к уголовной ответственности, а их "духовный наставник" объявлен в розыск", - говорится в сообщении СКР.

О том, что мужчина проживает в Германии, стало известно в апреле 2019 года. В рамках международного сотрудничества и во взаимодействии с сотрудниками Интерпола он был задержан и передан России.

В ходе допроса мужчина отказался от дачи показаний. Его сообщники получили три года колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год.

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