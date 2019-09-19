Зеленскому подсказали интересный подход к Трампу

Ключевое слово – инвестиции

Владимир Зеленский собирается в США, на встречу с Дональдом Трампом. Исходом переговоров, похоже, обеспокоены не только на Украине: президента Незалежной взялась инструктировать главный американский специалист по украинскому вопросу Виктория Нуланд.

Помощник госсекретаря США считает, что на предстоящей встрече с американским президентом Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский должен сосредоточиться на двух ключевых вопросах. Это инвестиции и санкции.

"Я думаю, что один из самых интересных способов, которым Зеленский может начать разговор с Трампом, – убедиться, что наш президент понимает обязательства Зеленского по приватизации в экономике и движению в направлении земельной реформы. А это значит, что сейчас в США появляется прекрасная возможность инвестировать в Украину и помочь вам с экономическим ростом", – считает Нуланд. По ее мнению, Украине следует перейти к "более европейскому стилю" в экономике".

Помощник госсекретаря надеется, что на сей раз Трамп больше заинтересуется Украиной, проявит желание быть партнерами – возможно, у него появятся собственные экономические интересы сотрудничества с Киевом.

Кроме того, по словам Нуланд, Зеленский должен дать понять Трампу, что санкции в отношении России нужны - они дают необходимый рычаг влияния, чтобы посадить Путина за стол переговоров. А снять их можно будет только в том случае, если в ситуации наметится реальный прогресс, приводит слова помощника госсекретаря украинский "Обозреватель".