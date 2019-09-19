Работавшую учителем порноактрису нашли мертвой

Она сыграла в 279 фильмах

Американская порноактриса Джессика Джеймс умерла на 44-м году жизни в долине Сан-Фернандо.

Тело актрисы обнаружил ее знакомый, который долгое время не мог дозвониться до женщины. Он вызвал врачей, однако спасти Джеймс не удалось.

По данным TMZ, актриса страдала от приступов судорог. В ее доме нашли выписанные врачом лекарства. Есть версия, что у американки не выдержало сердце. Точная причина смерти устанавливается.

Джессика Джеймс начала сниматься в фильмах для взрослых в 2002 году. До этого она три года работала учителем. Всего на ее счету 279 ролей. В августе 2008 года Джеймс стала девушкой месяца по версии журнала Penthouse.