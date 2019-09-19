У украинцев изымут последние копейки

Мелкие монеты уйдут из оборота

На Украине изымут мелкие монеты номиналом одна, две и пять копеек.

Они перестанут быть платежным средством с 1 октября. Все мелкие монеты жители Украины смогут обменять на деньги других номиналов в суммах, кратных 10 копейкам, в течение следующих трех лет.

Одна, две и пять копеек изымаются, так как их практически не используют в расчетах за товары и услуги. Кроме того, изготовление этих монет существенно превышает их номинальную стоимость, пишет "Газета.Ru".

В будущем, как ожидается, из оборота уйдут монеты номиналом 25 копеек. Этот процесс уже запущен: те монеты, которые попадают в банк, в оборот уже не возвращаются.

Ранее в Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что с 25 октября будет введена в оборот банкнота номиналом 1000 гривен.