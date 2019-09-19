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Опубликовано видео полета Су-27 в крымских горах

16:33
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Российские летчики потренировались на полуострове

В Крыму сняли на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп. На кадрах видно, как пилот маневрирует в горной местности, а потом стремительно набирает высоту.
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"Первый раз вижу, чтобы так "сушка" маневрировала в горах", - подписал видео в инстаграме местный житель.

Как сообщил изданию "Крыминформ" руководитель отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев, полеты военных летчиков в Крыму носят плановый тренировочный характер.

"В соответствии с курсом подготовки летчиков и планом подготовки на 2019 учебный год пилоты отрабатывают полеты с элементами простого пилотажа в условиях горной местности. Занятия будут продолжаться в течение месяца", - сказал он.

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