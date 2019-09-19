Экс-депутат Савченко нашла новую работу

В июле политик не смогла пробиться в Верховную раду

Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко начинает карьеру телеведущей на украинском ТВ.

Она будет вести политическое ток-шоу "Комментатор. Верховная Рада с инсайтом", в котором будут раскрываться все секреты украинского парламента. В частности, все кулуарные разговоры и материалы о том, как принимаются "вредные для украинцев законы", пишет ТАСС.

"Я хочу, чтобы мы могли и умели защитить свои права. А для этого необходимо знать – я говорю вам правду", - прокомментировала свое решение Савченко.

Надежда Савченко в ходе внеочередных выборов в Верховную раду, которые прошли на Украине 21 июля, не смогла набрать достаточное количество голосов для прохождения в парламент.