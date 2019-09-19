ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-депутат Савченко нашла новую работу

16:48
  • четверг
  • 19 сентября 2019

В июле политик не смогла пробиться в Верховную раду

Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко начинает карьеру телеведущей на украинском ТВ.
Это фиаско: за Савченко проголосовали восемь человек

Она будет вести политическое ток-шоу "Комментатор. Верховная Рада с инсайтом", в котором будут раскрываться все секреты украинского парламента. В частности, все кулуарные разговоры и материалы о том, как принимаются "вредные для украинцев законы", пишет ТАСС.

"Я хочу, чтобы мы могли и умели защитить свои права. А для этого необходимо знать – я говорю вам правду", - прокомментировала свое решение Савченко.

Надежда Савченко в ходе внеочередных выборов в Верховную раду, которые прошли на Украине 21 июля, не смогла набрать достаточное количество голосов для прохождения в парламент.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Надежда Савченко
Надежда Савченко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.