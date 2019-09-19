Путин призвал оборонку наращивать экспорт гражданской продукции

В прошлом году ее доля в отрасли составила больше 20%

Владимир Путин в четверг в Удмуртии. Рабочая поездка приурочена к профессиональному празднику работников оборонной промышленности, передает "ТВ Центр".

В Ижевске глава государства принял участие во втором Всероссийском форума оружейников. Президент особо отметил ветеранов отрасли, тех, кто закладывал ее славные традиции, создавал вооружение и технику, ставшую символом мощи нашей армии, ее побед, ее благородной миссии защищать Россию.

Глава государства подчеркнул, что нынешнее поколение оружейников достойно продолжает традиции, заложенные их предшественниками. Владимир Путин напомнил, что сегодня в ОПК входят более 1300 предприятий, на которых трудятся свыше 2 миллионов высококвалифицированных специалистов. Они, создают передовые и во многом уникальные образцы техники.

По словам президента, качественное развитие оборонно-промышленного комплекса - это важнейшая государственная задача. При этом экспортный потенциал российского ОПК должен наращивать в том числе и за счет гражданской продукции.