ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин призвал оборонку наращивать экспорт гражданской продукции

17:57
  • четверг
  • 19 сентября 2019

В прошлом году ее доля в отрасли составила больше 20%

Владимир Путин в четверг в Удмуртии. Рабочая поездка приурочена к профессиональному празднику  работников оборонной промышленности, передает "ТВ Центр".

В Ижевске глава государства принял участие во втором Всероссийском  форума оружейников. Президент особо отметил ветеранов отрасли, тех, кто закладывал ее славные традиции, создавал вооружение и технику, ставшую символом мощи нашей армии, ее побед, ее благородной миссии защищать Россию.

Глава государства подчеркнул, что нынешнее поколение оружейников достойно продолжает традиции, заложенные их предшественниками. Владимир Путин напомнил, что сегодня в ОПК входят более 1300 предприятий, на которых трудятся свыше 2 миллионов  высококвалифицированных специалистов. Они, создают передовые и во многом уникальные образцы техники.

По словам президента, качественное развитие оборонно-промышленного комплекса - это важнейшая государственная задача. При этом экспортный потенциал российского ОПК должен наращивать в том числе и за счет гражданской продукции.

Главное сегодня
Электромобиль концерна "Калашников" на выставке военной техники заводов Удмуртии в Ижевске
Электромобиль концерна "Калашников" на выставке военной техники заводов Удмуртии в Ижевске
Сборка светодиодных ламп
Сборка светодиодных ламп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.