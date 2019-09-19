Трюдо пристыдили за блэкфейс 18-летней давности. Пришлось оправдываться

На всякий случай — дважды

Каяться за безобидные вещи на Западе нынче модно, а если проигнорировать главенствующие общественно-политические тренды, то лишиться работы может даже глава государства. Чтобы этого избежать, премьер-министр Канады на всякий случай дважды извинился за ошибку своей юности. Независимо от того, была ли это ошибка или нет. Скоро выборы и как знать, что взбредёт в голову поборникам толерантности?

Человек на снимке и представить не мог, что спустя 18 лет его обвинят в расизме. Журнал Time опубликовал фотографию 2001 года с закрытой вечеринки под названием "Арабская ночь". Коричневый цвет лица, имитирующий темный цвет кожи и белый тюрбан — молодой человек хоть и в гриме, но его сразу узнали - в костюме Алладина не кто иной, как нынешний премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Все это буквально взбудоражило толерантных канадцев. А оппозиция и вовсе усмотрела в этом поступке попытку высмеять людей с иным цветом кожи.

"Я просто шокирована расизмом, проявленным в фотографии Джастина Трюдо. Он должен извиниться за свой поступок и еще раз изучить модель социальной справедливости на всех уровнях государства. В этом вопросе он потерпел неудачу", - говорит лидер Зеленой партии Канады Элизабет Мэй.

Скандал может подорвать шансы премьер-министра на его переизбрание на занимаемый пост. Выборы в Канаде состоятся менее чем через пять недель. Впрочем, сам Трюдо тут же послушно согласился со всеми обвинениями и даже извинился за свое поведение 20-летней давности.

"Я глубоко сожалею об этом, я должен был тогда хорошо подумать. Я прошу у канадцев за это прощения. 18 лет назад я и не думал, что такой костюм можно будет связать с расизмом. Сейчас мне очень стыдно. Я всю жизнь боролся с расизмом и был сторонником толерантности. Еще раз повторю: я прошу у канадцев прощения за это фото", - заявил сам Трюдо.

А все потому, что Трюдо прекрасно помнит историю с губернатором штата Верджинии Ральфом Нортэмом. Когда в Сеть попали снимки 1984 года, где он был в гриме в стиле "блэкфейс". После этой публикации ряд политиков призвали губернатора уйти в отставку, а собственная партия лишила его поддержки. Известны случаи и в шоу-бизнесе, когда за подобные выходки и высказывания увольняли, как Меган Келли. В эфире утреннего шоу телеведущая задалась вопросом, можно ли "блэкфейс" считать расизмом.

Моя раса – не твой костюм, известный мем, который несколько лет назад ходил по западным соцсетям. А появился он после того, как 18-летняя студентка из штата Юта надела ципао – традиционное китайское платье – на школьный выпускной. Впрочем, политологи считают, что Запад заигрался в толерантность. Взять хоть неоднократные скандалы на премии "Оскар". Когда актеры и режиссеры объявили бойкот американской киноакадемии. А все из-за того, что в номинантах отсутствовали темнокожие артисты. В западных фильмах выделяют специальные роли под афроамериканцев, порой не обращая внимание на исторические факты.

И тут стоит беспокоиться исполнителям роли Отелло. Ведь этого персонажа играли в основном светлокожие артисты. А о показе на Западе некоторых фильмов из коллекции советской классики придётся забыть. К примеру, в картине "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" Владимир Высоцкий сыграл чернокожего принца, одну из главных ролей. Советские мультфильмы, так популярные заграницей, тоже ждут проблемы. "Домовенок Кузя" по западным меркам получается — откровенный расизм.

К слову, в тех же США светлокожие уже возмущены тем, что ранее угнетаемому населению сейчас дали больше прав, чем кому бы то ни было. Им выделяют стипендии, квоты на рабочие места вне зависимости от профессиональных навыков. Именно поэтому, считают эксперты, на Западе расизм никуда не делся, а просто спрятался.

У Джастина Трюдо, как оказалось, это фото — не единственное. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что были еще подобные случаи. Трюдо признал, что наносил грим для различных выступлений. И кто знает, в какие скандалы выльются они.

Елена Макарова, Станислав Курсов. "ТВ Центр".