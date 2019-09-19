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Эпатажная вдова Децла внезапно преобразилась

17:24
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Поклонники сравнили ее с Орнеллой Мутти и Ванессой Паради

Вдова Децла Юлия Киселева порадовала подписчиков несвойственной ей фотографией.
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Модель вместо привычного эпатажа и снимков в жанре digital art опубликовала себя в образе нуарной красотки. Юлия завила локоны, растушевала стрелки и чувственно приоткрыла рот, накрашенный яркой помадой.

Поклонники оценили перемены во внешности вдовы Децла и даже сравнили ее с итальянской актрисой Орнеллой Мутти, которая исполнила главную роль в фильме "Укрощение строптивого" с Ариано Челентано, а другие – с Ванессой Паради, французской певицей и бывшей женой актера Джонни Деппа.


Юная Орнелла Мутти!!

Здесь немного похожа на Ванессу Паради

Вы красивая и умная девушка! Вот за это вас полюбил Кирилл! Жаль, что так получилось! Держитесь!

35-летний Кирилл Толмацкий (Децл) скончался в ночь на 3 февраля 2019 года в результате острой сердечной недостаточности. Его похоронили на Пятницком кладбище в Москве. У Децла после смерти остался сын. В настоящий момент его воспитывает вдова Юлия.

Видео: внезапная смерть Децла ​

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