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Пьяного пилота сняли с рейса после дебоша в аэропорту Тюмени

17:43
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Неприятный инцидент прокомментировали в авиакомпании Azur Air

В аэропорту Тюмени полиция сняла с рейса и задержала пьяного пилота Azur Air Александра Слободчикова. Мужчина вступил в конфликт с сотрудниками аэропорта и обматерил полицейских - за что отправился в "обезьянник".

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Ранее СМИ опубликовали видео дебоша в аэропорту с участием Слободчикова, а также запись его разговора с диспетчером Azur Air. Пилот сначала возмутился внеплановому рейсу, а потом попросил коллег поставить его на ближайший рейс, чтобы его побыстрее отпустили из камеры.

Со слова самого пилота, у него было два выходных после недавнего перелета из Бургаса. В свободное время Слободчиков отдыхал, в том числе пил алкоголь, но неожиданно его поставили на рейс. Поэтому он в состоянии опьянения приехал в аэропорт Тюмени, чтобы долететь рейсом сторонней авиакомпании до Сургута, а там уже сесть за штурвал и вылететь в Анталью бортом Azur Air.

Как сообщает телеграм-канал Baza, в полиции Слободчикова оштрафовали за "Мелкое хулиганство" и отпустили. В настоящее время пилот находится в Москве на проверке.

Авиакомпания Azur Air проводит служебное расследование. В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что 2 сентября Слободчиков пытался вылететь как пассажир на рейсе сторонней авиакомпании. После инцидента пилот был отстранен от выполнения запланированной программы полетов.

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