Пухлый сурок получил неограниченный доступ к фермерским овощам (видео)

Хозяин огорода долгое время никак не мог понять, куда пропадает урожай

Американский фермер долгое время не мог понять, куда пропадает его урожай, пока не установил камеру наблюдения.

Выяснилось, что дерзкие кражи – дело рук пухлого сурка, который будто бы специально обедает перед камерой. После увиденного гнев фермера мгновенно улетучился.

"Посмотрев видео, мы получили огромное удовольствие. Этот парень просто потрясающий. Мы соседи. Это и его земля тоже. Просто я разбил на ней огород ", - рассказал американец.

Спустя время сурок вернулся за добавкой. Тогда фермер решил назвать его Чанком (Chunk, "Пухляк") и завести ему страницу в Instagram. Теперь у сурка Чанка есть овощи в неограниченном доступе и несколько тысяч подписчиков в социальных сетях, пишет "Газета.Ru".

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