Россия предложила Украине и ЕС продлить контракт на транзит газа

Временно, так как нет гарантий, что Украина успеет привести свое законодательство к европейским нормам

Около получаса назад в Брюсселе завершились трёхсторонние консультации между Россией, Евросоюзом и Украиной по вопросам транзита газа. Киев на них представлял новый министр энергетики - Алексей Оржель. Нашу делегацию возглавляет глава Минэнерго Александр Новак. Он назвал эти переговоры конструктивными впервые за многие годы. И сообщил журналистам, что обсуждались вопросы транзита и поставок газа на Украину. И Россия услышала от украинских партнёров заинтересованность работать с 1 января. Срок десятилетнего контракта на транзит российского газа в Европу истекает уже 31 декабря. Ставки для Украины очень высоки.

В ходе трехсторонних консультаций обсуждали, в том числе возможные объемы транзита газа и судебные споры "Нафтогаза" и "Газпрома". В случае если Украина не сможет создать независимого оператора газотранспортной системы, Россия готова работать по старому контракту. Более того, наша страна предложила временно продлить существующий договор на транзит газа, поскольку нет гарантий имплементации законодательства Евросоюза в украинское. Александр Новак также заявил, что стороны договорились продолжить консультации через месяц.

Ещё до начала этой встречи в Брюсселе было понятно: договориться о новом контракте на транзит российского газа вряд ли удастся. Но трёхсторонние консультации должны дать ответ: готов ли Киев, по сути, саботировавший переговорный процесс все это время, наконец сделать шаг навстречу.

Украинскую делегацию в Брюсселе представляет новый министр энергетики. Перед входом в здание Еврокомиссии - заминка. Министру приходится собирать выпавшие из карманов евроценты. Вопрос денег для Киева на этой встрече особенно острый. Дела в экономике, мягко говоря, идут не слишком удачно. И из трубы, которая сейчас обеспечивает 4 процента ВВП, Украина надеется выжать максимум.

До консультаций "Нафтогаз" утверждал, что будет настаивать на 10-летнем соглашении при объеме поставок не менее 60 млрд кубометров в год. Для ЕС это тоже удобный вариант. Европа избавится от головной боли, как гарантировать Киеву экономическую подушку безопасности. Москва тоже много раз повторяла: сохранить транзит готова. Но при условии, что его поставки экономически выгодны. И не только для украинского бюджета.

Договор о транзите официально закончится с первой минутой 2020 года. Но единственное, что сейчас, по сути, предпринимает украинская сторона - продолжает рекордными темпами закачивать российское топливо в газовые хранилища.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Бельгия, Брюссель.