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На Украине придумали новый способ развалить Россию

18:22
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Россия в своих европейских границах будет "нормальным государством"

Посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал мировое сообщество объединиться и развалить Россию.

По его мнению, это единственный способ справиться с "агрессивным соседом". Причем разваливать нужно дипломатически путем, но никак не военным, пишет издание "Цензор.нет". В частности, бывший посол предлагает усилить санкционное давление на высшее руководство России и обвалить цены на нефть.

В своих нынешних границах Россия не может быть "нормальным цивилизованным государством", считает Александрович. Чтобы с Россией можно было иметь дело, то ее размеры нужно сократить до европейской части, лишить ресурсов, ядерного оружия и членства в Совете Безопасности ООН.   

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