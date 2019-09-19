Поспешившая замуж Собчак сильно пожалеет о браке с Богомоловым

Телеведущая и режиссер смогут прожить под одной крышей не более пяти лет

Специалист по китайской астрологии Ба Цзы Татьяна Чодрон прокомментировала брачные узы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Чордон считает, что их союз просуществует недолго - до 2024 года. Причиной развала станет энергетическая несовместимость. Собчак присуще агрессивное самовыражение, о таких женщинах говорят, что они "убийцы мужа". Семейному уюту телеведущая предпочитает деловитость и желание извлечь для себя выгоду.

У Богомолова тоже агрессивное самовыражение, он привык купаться в женском внимании, что может не понравиться Собчак. Такие как она не любят быть на втором месте и видеть рядом с собой соперниц. Кроме того, свадьба с известной телеведущей принесет Богомолову деньги, поэтому с его стороны это в какой-то степени и брак по расчету, считает Чодрон.

Сейчас у Собчак и Богомолова послесвадебная идиллия, телеведущей хочется вить гнездо, а Богомолову – оберегать свою жену, о чем намекает его Instagram. "Я счастлив с тобой", - подписал фотографию Богомолов, на которой он нежно обнимает Собчак за плечи, уткнувшись носом в ее лицо. Однако спустя три года – как известно, столько живет любовь – их счастье начнет рушиться. У каждого вылезут не лучшие качества, с которыми партнер мириться не станет.

"Ксения будет влюблена в Константина до 2022 года, а терпеть отношения и идти на компромисс до 2024 года, который, скорее всего, станет переломным в их семье" – рассказала астролог интернет-порталу "Дни.ру".

13 сентября столицу сотрясла свадьба Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, для обоих этот брак – второй. Телеведущая вышла замуж буквально через месяц и 10 дней после развода с первым мужем - актером Максимом Виторганом.

Видео: свадебный поцелуй Собчак и Богомолова