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Путин присвоил членам Совфеда звания Героев России

18:48
  • четверг
  • 19 сентября 2019

В их числе - Николай Рыжков и Олег Морозов

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами ряда членов Совета Федерации. Об этом сообщает ТВЦ.RU со ссылкой на документ.

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В частности, звание Героя труда России - "за особые трудовые заслуги перед государством и народом", как говорится в указе президента - получил бывший председатель Совмина СССР, а ныне член Совфеда от Белгородской области Николай Рыжков, которому 28 сентября исполняется 90 лет.

За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу орденом Александра Невского награждены сенаторы Олег Морозов, Виктор Озеров и Любовь Глебова. Орденом Дружбы отметили работу сенаторов Татьяны Гигель и Сергея Лукина.

Согласно указу Путина, который размещен на портале правовой информации, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены сенаторы Дмитрий Василенко, Алексей Кондратенко, Владимир Лаптев и Олег Цепкин.

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