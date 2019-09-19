Когда в Москве включат отопление

Всё зависит от погоды

Тепло в московские дома и офисы придет, когда среднесуточная температура в городе не превысит восьми градусов тепла в течение пяти дней.

напомним, что в первую очередь отопление стоит ждать на социальных объектах: в детских садах, школах и больницах. После этого начнут подключать жилые дома, и только потом - производственные предприятия.

Тем временем, как сообщает "Москва 24", в столице заработала горячая линия по вопросам включения отопления. Горожане предложили с любыми вопросами обращаться по телефону +7 (800) 100-23-29.

Линия будет работать временно, пока в столице включают отопление. По ней можно узнать о начале сезона и оставить заявку в случае проблем.