Заворотнюк не заплатила за лечение в частной клинике ни копейки

Врачи проводят лучевую терапию бесплатно

Актриса Анастасия Заворотнюк не платит за свое лечение в московской клинике благодаря помощи родных и друзей.

Они смогли привязать больную артистку к одной из лучших частных клиник в Москве по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), пишет агентство URA.RU.

Благодаря полису Заворотнюк получает сеансы лучевой терапии бесплатно, уточняет telegram-канал Baza. Как правило, лучевая терапия проводится один раз в день, 5 раз в неделю. Курс лечения может длиться до двух месяцев.

По слухам, рак мозга у Заворотнюк обнаружили в 2018 году после того, как она родила дочь при помощи ЭКО. Актрису прооперировали в Германии, после чего она вернулась в Россию для дальнейшего лечения. Сегодня стало известно, что "прекрасную няню" перевели из реанимации в обычную палату.