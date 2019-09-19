Путин потребовал устранить ошибки в организации импортозамещения

По его словам, в 2018 году из-за них пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа

Владимир Путин рабочий день провел в Удмуртии. Поездка была приурочена к профессиональному празднику работников оборонной промышленности. Глава государства принял участие во II Всероссийском форуме оружейников, который в этом году посвящен памяти конструктора, который создал АК-47, Михаила Калашникова. Президент также провел заседание военно-промышленной комиссии. По ее итогам Путин поручил принять дополнительные меры для реализации программы импортозамещения в ОПК и наращивания производства гражданской продукции на оборонных предприятиях.

"В ряде случаев, как показывает практика, были допущены очевидные ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению", - указал глава государства. По его словам, в результате этого в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа. Он поручил кабмину и профильным ведомствам принять допмеры по обеспечению технологической независимости в сфере производства военной продукции, включая ту, что находится на стадии проектирования.

Центральную площадь Ижевска реконструировали ко Дню Оружейника. Теперь это многофункциональное общественное пространство. Зеленые лужайки, деревья, амфитеатр с видом на пруд. Настоящий подарок для жителей города.

Обновленное общественное пространство увидел и Владимир Путин, а после принял участие в пленарном заседании Всероссийского форума оружейников. В этом году он приурочен к столетнему юбилею самого известного жителя Ижевска, создавшего самое популярное оружие в истории - АК-47 - Михаила Калашникова.

"Мы всегда будем чтить память этого легендарного конструктора, народного самородка, настоящего патриота Отечества. Убеждён, созданное им вооружение и в будущем, ещё многие десятилетия будет надёжно служить России, нашим солдатам и офицерам, а отечественная блестящая школа стрелкового оружия, в которую он вложил свои силы, да и всю жизнь, сохранит лидирующие позиции в мире и прирастёт новыми, молодыми талантами", - сказал Путин.

Именем оружейника назван концерн. В Удмуртии работают крупнейшие оборонные предприятия страны. Здесь серийно выпускают ракеты "Тополь-М", "Ярс", "Булава" и тактические ракеты "Искандер", стрелковое оружие. На заводах успешно трудятся тысячи первоклассных специалистов.

"В 2018 году гособоронзаказ по поставкам новых образцов вооружения и техники был выполнен на 98,2%. Предварительные итоги текущего года подтверждают, что переоснащение армии и флота проходит в плановом порядке", - заявил президент России.

Готовят и новые кадры. Владимир Путин посетил открытый в этом году юношеский технопарк "Калашников". Школьники и студенты занимается в лабораториях с лучшими специалистами на самом современном оборудовании. О развитии новых технологий в ОПК Владимир Путин говорил на заседании военно-промышленной комиссии. Взятый курс на импортозамещение помог обеспечить технологическую независимость Российской Федерации.

"Всего в соответствии с планом-графиком импортозамещения обеспечена технологическая обеспеченность более чем по 350 образцам вооружения и техники. Существенно выросла доля отечественной электронной компонентной базы в современных образцах вооружения. Налажено производство двигателей для вертолетов и кораблей ВМФ. Добавлю, в частности, что скоро на российских предприятиях можно будет ремонтировать и двигатели для самолетов АН-124", - отметил глава государства.

Владимир Путин отметил: предприятиям следует быстрее наращивать производство гражданской продукции. Концерн "Калашников" уже сейчас делает медицинское оборудование и роботов для изучения Крайнего севера.

"Доля гражданской продукции в ОПК составила почти 21%. Вроде бы неплохо, но, знаете, темп все-таки недостаточный. От эффективности действий по этому направлению зависит будущее предприятий отрасли, их экономическое, технологическое и финансовая устойчивость. Их способность, как мы много раз с вами об этом уже говорили, после прохождения пика оборонного заказа решать как свои профильные задачи, так и наращивать выпуск конкурентной гражданской продукции, востребованной как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках", - сообщил Путин.

К 2030 году доля выпускаемой гражданской продукции должна достигнуть 50%. Для этого придется решить существующие проблемы. В их числе Владимир Путин назвал закредитованность оборонных предприятий. Президент попросил их руководителей активнее пользоваться госпрограммами и быстрее реагировать на изменения рынка.

Виктор Прокушев, Александр Голубев, Роман Брискин. "ТВ Центр". Ижевск.