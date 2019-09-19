"Подлинные" видео с НЛО назвали вбросом американских военных

Как считают эксперты, это всего лишь корыстное желание ВМФ США обратить на себя внимание правительства

Военные США признали подлинность видеозаписей, на которых запечатлены НЛО. Речь идет о нескольких съемках: одна сделана в 2004 году над побережьем Калифорнии, вторая - в 2015 у восточного побережья США. Попавшие в кадр удивительные объекты в Пентагоне охарактеризовали как неопознанные воздушные явления. Мнения экспертов о сенсационном признании военных разделились.

И все-таки они существуют! Неопознанные летающие объекты. Резко меняющие скорость и траекторию. Бросающие вызов всем законам физики.

Год назад видеоролики с загадочными НЛО оказались в интернете. Тогда мало кто обратил на них внимание. И вот сейчас - сенсация! Представитель ВМФ США подтвердил, что видеозаписи - подлинные, эти объекты действительно попадали в поле зрения летчиков военно-морской авиации. И самое главное - никто так и не смог объяснить их происхождение! Ни учёные! Ни военные!

"До сих пор ВМС были скупы на заявления. Теперь они взяли и заявили: "Во-первых, это всё по-настоящему. Во-вторых, это неопознанные воздушные явления". Такое выражение они использовали. Раньше они говорили: "неизвестный продвинутый летательный аппарат". Теперь: "неопознанные воздушные явления", - сказал бывший сотрудник Министерства обороны Великобритании Ник Поуп.

Специалисты-уфологи считают, что кадрам нет поводов не доверять - съемки сделаны истребителем F-18 да и поведение объекта характерное.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.