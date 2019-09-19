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"Подлинные" видео с НЛО назвали вбросом американских военных

22:42
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Как считают эксперты, это всего лишь корыстное желание ВМФ США обратить на себя внимание правительства

Военные США признали подлинность видеозаписей, на которых запечатлены НЛО. Речь идет о нескольких съемках: одна сделана в 2004 году над побережьем Калифорнии, вторая - в 2015 у восточного побережья США. Попавшие в кадр удивительные объекты в Пентагоне охарактеризовали как неопознанные воздушные явления. Мнения экспертов о сенсационном признании военных разделились.
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И все-таки они существуют! Неопознанные летающие объекты. Резко меняющие скорость и траекторию. Бросающие вызов всем законам физики.

Год назад видеоролики с загадочными НЛО оказались в интернете. Тогда мало кто обратил на них внимание. И вот сейчас - сенсация! Представитель ВМФ США подтвердил, что видеозаписи - подлинные, эти объекты действительно попадали в поле зрения летчиков военно-морской авиации. И самое главное - никто так и не смог объяснить их происхождение! Ни учёные! Ни военные!

"До сих пор ВМС были скупы на заявления. Теперь они взяли и заявили: "Во-первых, это всё по-настоящему. Во-вторых, это неопознанные воздушные явления". Такое выражение они использовали. Раньше они говорили: "неизвестный продвинутый летательный аппарат". Теперь: "неопознанные воздушные явления", - сказал бывший сотрудник Министерства обороны Великобритании Ник Поуп.

Специалисты-уфологи считают, что кадрам нет поводов не доверять - съемки сделаны истребителем F-18 да и поведение объекта характерное.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

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