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Над третьей ВПП в "Шереметьево" засияла радуга

22:23
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Первый самолет на новой взлетно-посадочной полосе встретили водной аркой

Аэропорт "Шереметьево" стал первым в России с тремя взлетно-посадочными полосами. Новая третья полоса в четверг была введена в эксплуатацию. Благодаря этому существенно увеличена пропускная способность воздушной гавани, передает "ТВ Центр".

Длина полосы позволяет осуществлять посадку всех типов воздушных судов как российского, так и иностранного производства. Первым на неё сегодня приземлился Аirbus А321, следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Москва. По традиции воздушное судно встретили водной аркой. На небе в этот момент засияла радуга.

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