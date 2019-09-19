Над третьей ВПП в "Шереметьево" засияла радуга

Первый самолет на новой взлетно-посадочной полосе встретили водной аркой

Аэропорт "Шереметьево" стал первым в России с тремя взлетно-посадочными полосами. Новая третья полоса в четверг была введена в эксплуатацию. Благодаря этому существенно увеличена пропускная способность воздушной гавани, передает "ТВ Центр".

Длина полосы позволяет осуществлять посадку всех типов воздушных судов как российского, так и иностранного производства. Первым на неё сегодня приземлился Аirbus А321, следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Москва. По традиции воздушное судно встретили водной аркой. На небе в этот момент засияла радуга.