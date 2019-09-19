Бузова кардинально изменила внешность

Певица стала длинноволосой и другого цвета

Ольге Бузовой захотелось перемен в жизни. И первое, за что в таком случае берется решительная женщина – это волосы.

Певица сменила асимметричное каре на плавные локоны, а из жгучей брюнетки превратилась в романтичную блондинку, пишет интернет-портал "Дни.ру". В этот раз вместе привычных хейтерских комментариев поклонники завалили артистку комплиментами.

Оля, как тебе идет эта укладка

Я рад, что ты вернула цвет волос такой, мне он очень нравится

Передоз красоты

Ранее стало известно, что бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, запросил 250 миллионов рублей за особняк, который он построил вместе с певицей. В объявлении он указал ее имя и фамилию, видимо, пытаясь за счет популярности бывшей жены поскорее поправить свое материальное положение. Бывший полузащитник "Локомотива" уже несколько месяцев сидит без работы, а его нынешняя супруга Анастасия Костенко ждет второго ребенка.