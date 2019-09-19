В Грозном загорелся ТЦ "Гранд Парк"

Огнем охвачены три этажа
В Грозном загорелся торгово-развлекательный центр "Гранд парк", самый крупный в Чечне.
На место ЧП направлены пожарные и техника, возгорание тушат по второму, повышенному рангу. Огнем охвачены 300 квадратных метров на трех этажах, пишет ТАСС. Здание смогли обесточить.
По предварительным данным, пострадавших нет – всех успели вовремя эвакуировать. О причинах пожара пока не сообщается.
Движение по проспекту перед торговым центром перекрыто, передает "Интерфакс".
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